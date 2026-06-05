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    معلومات للمنار: رسالة أميركية إلى بيروت تتضمن شروطاً لوقف النار ومواقف لبنانية رافضة

    عون - سلام


    أرسلت السفيرة اللبنانية في واشنطن صباح الخميس الى القصر الجمهوري رسالة أرسلها رئيس الجمهورية بدوره الى عين التينة وحزب الله وفيها وقف فوري لاطلاق النار مشروط بما يلي :
    – انسحاب مقاتلي حزب الله وعددهم كما حددته الرسالة 2300 مقاتل من جنوب الليطاني الى شماله خلال 24 ساعة.
    – اذا تعرّض شمال اسرائيل للضرب ، فإنّ بيروت ستُضرب.
    – اذا خرق حزب الله وقف اطلاق النار ، فإنّ اسرائيل ستطلق النار مجدّدا
    – البدء على الفور بتحديد منطقة تجريبية والعمل فيها.
    جاء جواب الحزب في خطاب الشيخ قاسم وكان موقف الرئيس بري الواضح أيضاً.

    المصدر: موقع المنار

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