معلومات للمنار: رسالة أميركية إلى بيروت تتضمن شروطاً لوقف النار ومواقف لبنانية رافضة



أرسلت السفيرة اللبنانية في واشنطن صباح الخميس الى القصر الجمهوري رسالة أرسلها رئيس الجمهورية بدوره الى عين التينة وحزب الله وفيها وقف فوري لاطلاق النار مشروط بما يلي :

– انسحاب مقاتلي حزب الله وعددهم كما حددته الرسالة 2300 مقاتل من جنوب الليطاني الى شماله خلال 24 ساعة.

– اذا تعرّض شمال اسرائيل للضرب ، فإنّ بيروت ستُضرب.

– اذا خرق حزب الله وقف اطلاق النار ، فإنّ اسرائيل ستطلق النار مجدّدا

– البدء على الفور بتحديد منطقة تجريبية والعمل فيها.

جاء جواب الحزب في خطاب الشيخ قاسم وكان موقف الرئيس بري الواضح أيضاً.

المصدر: موقع المنار