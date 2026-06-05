خطباء الجمعة ينددون بما وصفوه “اتفاق الاستسلام والفتنة” بين السلطة والعدو في واشنطن

ندد عدد من خطباء الجمعة بما وصفوه بـ“اتفاق الاستسلام والفتنة” بين السلطة والعدو، والذي جرى التطرق إليه في واشنطن، معتبرين أنه يشكّل انحرافاً خطيراً في المسار السياسي ويضر بالمصالح الوطنية.

وخلال خطبهم، رأى الخطباء أن أي تفاهمات من هذا النوع تمثل مساساً بالثوابت الوطنية، داعين إلى موقف موحد يرفض الضغوط والاملاءات الخارجية، ويصون الحقوق الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة.

كما شددوا على أهمية تعزيز الوحدة الداخلية والتصدي لما وصفوه بمحاولات زرع الفتنة والانقسام، مؤكدين ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.

المصدر: موقع المنار