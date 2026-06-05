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تقارير مصورة
تقرير مصور | ميدان مشتعل وسياسة جامدة.. آخر التطورات في خان يونس
عربي وإقليمي
05-06-2026 19:37 مساءً
آخر المستجدات من قطاع غزة يطلعنا عليها مراسلنا يوسف فارس.
المصدر:
موقع المنار
العدو الاسرائيلي
العدوان على غزة
غزة
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