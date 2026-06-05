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    عربي وإقليمي

    إصابة ضابط وقائد سرية استطلاع في جيش العدو خلال اشتباك مع مجاهدي المقاومة في زوطر الشرقية

    شهدت بلدة زوطر الشرقية شمال نهر الليطاني صباح اليوم الجمعة اشتباكًا بين دورية تابعة للواء “غفعاتي” في جيش العدو الإسرائيلي ومجاهدي المقاومة الاسلامية.

    وبحسب المعلومات التي تحدث عنها اعلام العدو، فقد وقع الاشتباك قرابة الساعة الثامنة صباحًا، ما أدى إلى إصابة ضابط في جيش العدو بجروح خطيرة، حيث جرى نقله لتلقي العلاج الطبي.

    كما أُصيب قائد دورية في لواء “غفعاتي” الصهيوني بجروح طفيفة خلال المواجهة، قبل أن يُتخذ قرار بنقله أيضًا إلى المستشفى بعد عدة ساعات، استنادًا إلى تقييم حالته الطبية.

    المصدر: موقع المنار

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