أرسلان: مهزلة ما بعدها مهزلة!

كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على منصة “إكس”: “الإدارة الأميركية تفاوض إيران، بل وتقدّمت نحو التواصل مع المقاومة في لبنان. والمملكة العربية السعودية تتواصل مع إيران رغم كل ما حصل، وقطر أيضاً تتواصل معها رغم كل ما جرى. وهذا كلّه، بطبيعة الحال، أمرٌ إيجابي للوصول إلى اتفاق وتخفيف حدّة التوتّر في المنطقة، بما سينعكس حكماً على لبنان”.

وتابع “أمّا السلطة في لبنان، فقد اتّخذت قراراً بطرد السفير الإيراني وقطعت أي تواصل مع إيران ومع المقاومة، بدل السعي إلى إيجاد أرضية مشتركة لحماية لبنان من تداعيات الخارج والداخل”.

وأضاف “قرارات حكيمة ومدروسة وعاقلة… مهزلة ما بعدها مهزلة، مع الأسف الشديد”.

المصدر: موقع المنار