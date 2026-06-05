بلومبيرغ: أسعار العقود الآجلة للغاز تسجل أعلى مستوى لها في 4 أشهر

أعلنت وكالة “بلومبيرغ” أن “العقود الآجلة القياسية للغاز الطبيعي في أوروبا ارتفعت بنسبة 7% منذ الجمعة الماضية”. وتابعت أن أسعار العقود الآجلة للغاز “سجلت أعلى مستوى لها في 4 أشهر يوم الخميس، مع انخفاض مخزونات الغاز المحلية بأكثر من المتوقع”، وأن “نسبة امتلاء مرافق التخزين للغاز الطبيعي في أوروبا تزيد قليلا على 41%، مما يزيد المخاوف الأوروبية”.

كما حذرت الوكالة أنه “إذا استمر إغلاق مضيق هرمز فقد تشتد المنافسة مع آسيا على الشحنات المنقولة بحراً هذا الصيف”، مشيراً إلى أن “أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي تتجه نحو مكاسب أسبوعية مع استمرار تعثر التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران”.

المصدر: بلومبيرغ