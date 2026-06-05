هلاك جندي صهيوني وإصابة آخرين بمسيّرة للمقاومة جنوب لبنان

أقرت وسائل إعلام العدو بهلاك جندي صهيوني وإصابة عدد آخر من الجنود، إثر استهداف نفذته مسيّرة للمقاومة الإسلامية ضد قوة إسرائيلية جنوب لبنان.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن مسيّرة مفخخة انطلقت من الأراضي اللبنانية وأصابت تجمعاً لجنود الاحتلال، ما أدى إلى هلاك جندي وإصابة آخرين.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال إصابة 63 ضابطاً وجندياً خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان على مدى الأيام الأربعة الماضية.

وبحسب معطيات جيش العدو، ارتفعت حصيلة خسائره منذ استئناف العدوان على لبنان في الثاني من آذار/مارس الماضي إلى 27 قتيلاً و1243 جريحاً من الضباط والجنود، بينهم 72 إصاباتهم خطيرة و139 إصاباتهم متوسطة.

ويأتي ذلك في ظل مواصلة قوات الاحتلال اعتداءاتها على القرى والبلدات اللبنانية، من خلال الغارات الجوية والتوغلات الميدانية واستهداف البنى التحتية، في انتهاك متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ السابع عشر من نيسان/أبريل 2026.

المصدر: قناة العالم