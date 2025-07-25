عربي وإقليمي

المزيد من الشهداء والجرحى بالعدوان الصهيوني المتواصل على غزة

تواصل قوات العدو الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ658 على التوالي عبر القصف الجوي والمدفعي، وقتل المجوّعين والنازحين بدعم سياسي وعسكري أمريكي، وصمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي والدول العربية.

وفي السياق، قالت مصادر فلسطينية “استشهد العديد من المواطنين، من بينهم مجموعة من طالبي المساعدات بنيران الاحتلال وغاراته على قطاع غزة منذ فجر الخميس”، وأشارت الى “استشهاد المصور الصحفي آدم زكريا أبو هربيد، وأصيبت زوجته وأبناؤه، إثر قصف طائرات الاحتلال خيمة عائلته في منطقة اليرموك وسط مدينة غزة”.

ولفتت المصادر الى ان “زوارق الاحتلال الحربية قصفت شاطئ بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة”، وتابعت “ارتقت شهيدة وسجلت إصابات، باستهداف الاحتلال منزلا يعود لعائلة الزهار في منطقة الشمعة بالبلدة القديمة في مدينة غزة”، واضافت “جرى انتشال 4 شهداء من منطقة موراج شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة”.

واشارت المصادر الى “وقوع عدة إصابات في قصف خيمة للنازحين على سطح مدرسة الرمال الإعدادية في شارع مصطفى حافظ بمدينة غزة، كما نسف جيش الاحتلال مبانٍ سكنية قي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة”، وتابعت “جرى قصف مدفعي إسرائيلي على منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس تزامناً مع إطلاق نار من الدبابات”، واضافت “استشهد مالك سمير عبد ربه أبو صالح وعدد من المصابين إثر قصف إسرائيلي على خيمة لنازحين في محيط منطقة المسلخ جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة”.

وتشن قوات العدو الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت حتى الآن أكثر من 59,587 شهيدًا بالإضافة إلى 143,498 جرحى بإصابات متفاوتة، وأكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة أودت بحياة العشرات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.