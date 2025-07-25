لبنان

سلام التقى ماكرون في الاليزيه.. وتأكيد على الإنسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان

التقى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في قصر الاليزيه بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وهذه أول زيارة رسمية لسلام إلى باريس منذ تسلّمه مهامه.

وبالمناسبة، اكد سلام “التزام الحكومة مواصلة العمل الجاد لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة واستعادة الثقة المحلية والدولية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية”.

من جهته، أكد ماكرون “دعم فرنسا الثابت لسيادة لبنان واستقراره وازدهاره، ولجهود السلطات اللبنانية في إنعاش الاقتصاد وإصلاح المؤسسات”، وأشار الى ان “بلاده تستعد لتنظيم مؤتمر دولي لدعم لبنان في باريس، بالتوازي مع الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد إقرار القوانين الإصلاحية الأساسية، لا سيما في القطاعين المصرفي والقضائي”.

وقد شدد الطرفان على “أهمية تجديد ولاية قوات اليونيفيل وتعزيز آلية مراقبة وقف إطلاق النار”، وأكدا على “ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الانتهاكات وعلى دعم قدرات الجيش اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام