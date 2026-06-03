تجمع علماء جبل عامل: للتمسك بخيار الصمود والمقاومة وتعزيز الوحدة الوطنية

أكد تجمع علماء جبل عامل في رسالة لمناسبة “عيد الغدير”أن “لبنان يواجه مرحلة خطيرة في ظل استمرار العدوان والتهديدات الإسرائيلية، وسط عجز رسمي وصمت دولي وعربي وإسلامي مريب”.

وشدد التجمع على أن” الشعب اللبناني، رغم النزوح والمعاناة والضغوط الاقتصادية، أثبت مرة جديدة تمسكه بخيار الصمود والتكافل والمقاومة، فيما يُمنع الجيش اللبناني من القيام بدوره الكامل بفعل الضغوط والإملاءات الخارجية”.

ودعا البيان إلى “تعزيز الوحدة الوطنية والتمسك بعناصر القوة الداخلية، وفي مقدمتها الشعب والمقاومة بما تمثّله من فعل ردع وصمود، والجيش بما يمثّله من مؤسسة وطنية جامعة، ورفض مشاريع الفتنة والتطبيع والخضوع”، مؤكدًا أن “قيم الغدير ستبقى عنوانًا للحق والكرامة ورفض الهيمنة والاحتلال”.