المنار: المقترح الأميركي يقضي بوقف اطلاق النار في الضاحية وشمال فلسطين كمقدمة لوقف اطلاق نار شامل

أفادت معلومات قناة «المنار» بأن المقترح الأميركي وصل إلى لبنان على دفعتين، وتضمّن عرضين مختلفين بشأن وقف إطلاق النار.

وبحسب المعلومات، فإن المقترح الأول الذي أبلغه وزير الخارجية الأميركي للبنان يقضي بأن يعلن حزب الله وقف هجماته على مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، مقابل امتناع الكيان الإسرائيلي عن قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، على أن يكون ذلك مقدمة لخفض تصعيد تدريجي وصولاً إلى وقف إطلاق نار شامل، من دون تحديد أي سقف زمني.

وأضافت المعلومات أن هذا المقترح قوبل بالرفض من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله، اللذين تمسكا بوقف إطلاق نار شامل باعتباره مقدمة للانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.

وأشارت إلى أنه بعد التدخل الإيراني الحاسم والإعلان عن قصف الكيان الإسرائيلي في حال استهداف الضاحية، وإبلاغ الجانب الأميركي بهذا الموقف، سارع الرئيس الأميركي إلى تقديم مقترح جديد.

ووفق المعلومات، يتضمن المقترح الجديد وقف إطلاق النار في الضاحية وشمال فلسطين المحتلة، على أن يكون ذلك مقدمة لوقف إطلاق نار شامل خلال 48 ساعة أو 72 ساعة.

وأوضحت أن الثنائي الوطني واصل تنسيقه وتمسكه بوقف إطلاق النار الشامل، في حين بقيت الاتصالات قائمة على الخطوط الرئاسية ومع قيادة حزب الله، وكذلك عبر قنوات مع إيران، إضافة إلى عين التينة، بهدف بلورة موقف يضمن التزام الكيان الإسرائيلي بوقف شامل لإطلاق النار، تمهيداً لانسحابه وعودة النازحين.

وختمت المعلومات بأن كل ما نُشر خلاف هذه الوقائع يجافي الحقيقة.

