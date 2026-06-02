الاحتلال يعتقل طبيبا فلسطينيا هو الناجي الوحيد من أسرته

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحثا من قطاع غزة، هو الناجي الوحيد من أسرته، خلال مغادرته عبر معبر كرم أبو سالم، أثناء توجهه إلى إيطاليا لاستكمال دراسته الجامعية، بعد حصوله على تصريح سفر عقب أشهر طويلة من المحاولات.

وأكدت مصادر عائلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الدكتور محمود طلال النجار، واقتادته إلى جهة مجهولة، ما يثير مخاوف جدية بشأن سلامته.

وأوضحت المصادر أن جامعة تور فيرغاتا في إيطاليا كانت بانتظار وصوله لاستكمال دراسته وتخصصه الطبي، في خطوة كان يأمل من خلالها العودة لاحقاً لخدمة أبناء شعبه في القطاع.

ويعد النجار الناجي الوحيد من أسرته، بعد أن فقد زوجته آلاء سالم وأطفاله الأربعة رينات ويزن ومحمد وعمرو، إضافة إلى شقيقه وعائلته وعمه وعائلته، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في 25 أكتوبر 2024.

ورغم هذه الخسارة الفادحة، واصل النجار مسيرته الأكاديمية، وأنجز ثلاثة أبحاث علمية، وتمكن أخيراً من الحصول على فرصة لمغادرة القطاع واستكمال تعليمه، قبل اعتقاله خلال رحلة سفره.