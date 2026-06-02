المفتي دريان في القمة الروحية: ندعم ونؤيد مواقف رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والوزراء لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين

​وصف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان القمة الروحية الإسلامية المسيحية بأنها “قمة الأمل والتفاؤل في زمن التحديات والعواصف والكوارث”.

وقال في كلمة القاها في القمة: “يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: “وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون” . إن مشاركة أصحاب الغبطة والسماحة هو مصدر غنى وثراء للقمة التي تعتبر صمام أمان لوحدة لبنان وشعبه واستقراره وأمانه وسلامته”.

​أضاف: “لبنان يمر بظروف خطيرة وصعبة من جراء العدوان الإسرائيلي الهمجي الذي يقتل أهلنا وشعبنا في كل لبنان، وهذا يتطلب منا أن نكون موحدين متضامنين لحفظ السلم الأهلي والعيش الواحد لنستطيع مواجهة هذا العدوان الغاشم على شعبنا والتصدي له يكون بوحدة الكلمة والموقف والتكاتف”.

​وقال : “كمرجعيات إسلامية ومسيحية ندعو إلى التمسك بالدولة القوية العادلة ولا غنى عنها لأن البديل سيكون الفوضى والاقتتال للداخل ونحن لسنا دعاة ذلك. ​وندعو إلى الالتفاف حول مؤسساتنا وندعم ونؤيد مواقف رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين”.