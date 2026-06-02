تقارير مصورة | مجزرة في المروانية .. عائلة بأكملها تحت أنقاض منزلها

استفاقت بلدة المروانية في قضاء صيدا على فاجعة جديدة، بعدما استهدفت غارة إسرائيلية منزلاً مأهولاً، ما أدى إلى استشهاد أفراد عائلة عبدالله الستة بكاملها تحت الأنقاض.

الغارة حولت المنزل إلى ركام خلال لحظات، مخلفة مشهداً مأساوياً من الدمار والأمتعة المتناثرة، فيما خيّم الحزن والصدمة على أهالي البلدة الذين ودعوا عائلة كاملة قضت في الاعتداء.

وسارعت فرق الإنقاذ والدفاع المدني إلى المكان، حيث عملت لساعات طويلة بين الركام لانتشال جثامين الشهداء، وسط ظروف ميدانية صعبة.

وتبقى آثار الدمار شاهدة على المجزرة التي هزّت المروانية، فيما تستحضر البلدة أسماء الشهداء وصورهم في واحدة من أكثر الليالي إيلاماً التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

تقرير أمين شومر

المصدر: موقع المنار