سلسلة غارات معادية تستهدف النبطية وبلدات جنوبية وتوقع إصابات

واصل الكيان الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان، منفذاً سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق مختلفة من الجنوب.

وشنّ الطيران الحربي غارة استهدفت مدينة النبطية، فيما نفّذت طائرة مسيّرة معادية غارة على المدينة. كما أغار الطيران الحربي على منطقة يحمر الشقيف، في وقت استهدفت فيه طائرة مسيّرة بلدة حبوش.

وشنّ الطيران الحربي الاسرائيلي غارات على بلدات عبا، كفررمان، وكفرصير، فيما استهدفت طائرة مسيّرة معادية بلدة أنصار.

وفي سياق متصل، نفّذت طائرة مسيّرة اسرائيلية ثلاث غارات على أماكن مختلفة على طريق تول – حاروف، ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات بين الدوار ومفرق القلعة.

وكان الطيران الحربي المعادي قد أغار صباحاً مستهدفاً بلدات تبنين، حداثا، والسلطانية.

