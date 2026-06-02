إصابة طفلين باعتداء للمستوطنين واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم واعتقالات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت أكثر من 30 مواطنًا، بينهم أربع طالبات جامعيات وعدد من الأسرى المحررين، فيما تركزت حملة الاعتقالات في محافظتي طولكرم ونابلس.

ففي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنًا، بينهم الأسرى المحررون: عدنان الحصري، ومحمود صعيدي، وأحمد حمدان، ومحمد سعيد شلباية، ورجائي العموري.

كما اعتقلت قوات الاحتلال نهاد سليم، ويوسف شلبي من بلدة عتيل، وعلاء شاهين من ضاحية ارتاح، وأسيد عارف من مخيم نور شمس، ويزن جعار، وعبادة شديد من بلدة علار، إضافة إلى الأستاذ علاء عبد الهادي من مدينة طولكرم.

كما اعتقلت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الأسير المحرر عبد اللطيف نافع حمدان من حي الصوانة بمدينة طولكرم.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية صرة جنوب غرب المدينة واعتقلت تسعة مواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وهم: يامن خالد أبو حسين، وزبيد سعود ترابي، ومحمد نبيل غانم، وحلمي أيمن، وكريم مهند غانم، وأيمن وصفي ترابي، وخليل وصفي ترابي، ومحمد أكرم ترابي، وكريم منذر ترابي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن طاهر سماعنة من بلدة بيتا جنوب المدينة، فيما صادرت مركبة الأسير المحرر “أسامة حلاوة” خلال اقتحام حي نابلس الجديدة غربي مدينة نابلس.

وفي رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال أربع طالبات جامعيات، هن: نتالي أبو دية، وجولان أبو عواد، وسما صافي من جامعة بيرزيت، إضافة إلى الطالبة ليلى نائل خليل من بلدة بيتونيا، وذلك عقب مداهمة منازلهن وتفتيشها.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من قرية أبو شخيدم وشابًا من قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

أما في الخليل، فقد اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان، هم: محمود هاني أبو غازي، وعمار نضال أبو غازي من مخيم العروب، وغازي فوزي أبو عياش، ومعاذ عزيزة من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

بدوره، أكد مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال يواصل استهداف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني عبر حملات اعتقال يومية ومتصاعدة، طالت اليوم طالبات جامعيات وأسرى محررين وشبانًا من عدة محافظات، في محاولة لتوسيع دائرة القمع والتنكيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وشدد المكتب على أن هذه السياسة تمثل جزءًا من نهج العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال، داعيًا المؤسسات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام