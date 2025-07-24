الخميس   
   24 07 2025   
   28 محرم 1447   
   بيروت 22:31
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    الرئيس عون يعد بفتح كل ملفات الفساد

    رئيس الجمهورية اللبنانية يعد بفتح كل ملفات الفساد مهما كانت هوية المرتكبين.

    المصدر: موقع المنار