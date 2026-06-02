صعود أسعار الذهب وسط أنباء متضاربة حول المفاوضات مع إيران



صعدت أسعار الذهب بنحو طفيف اليوم الثلاثاء مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع ترقب المستثمرين تفاصيل عن وضع المحادثات الأمريكية الإيرانية ‌وسط أنباء متضاربة.



وبحلول الساعة 08:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر اب/ أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 0.95% إلى 4548.90 دولار للأونصة.



فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.74% إلى 4518.16 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.



وقال المدير الإداري لشركة “غولد سيلفر سنترال” برايان لان إن “وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله هو ما يدفع على ما يبدو أسعار ⁠الذهب إلى ارتفاع طفيف”، مضيفا أن انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية يدعم المعدن على نحو أكبر.



وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات قليلا، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

المصدر: رويترز