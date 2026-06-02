الدفاع المدني يعلن تعرض مركزه في كفرصير لاستهداف مباشر

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، عن “تعرّض مركز الدفاع المدني في كفرصير – النبطية لاستهداف مباشر جراء غارة إسرائيلية معادية، ما أدّى إلى تضرّر مبنى المركز والعتاد الموجود في داخله. واقتصرت الأضرار على الماديات، إذ لم يُسجّل وقوع إصابات في صفوف العناصر الذين كانوا خارج المركز لحظة الاستهداف”.

ودانت “هذا الاعتداء الذي طال مركزاً مخصصاً للأعمال الإنسانية والإغاثية”، مؤكدة “استمرارها في أداء واجباتها الوطنية والإنسانية وخدمة المواطنين، رغم المخاطر والتحديات المتزايدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام