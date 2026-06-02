حريق في مصفاة نفط بجنوب روسيا جراء هجوم مسيرات

اندلع حريق في مصفاة إيلسكي للنفط في إقليم كراسنودار بجنوب روسيا بعد هجوم شنته طائرات مسيرة فجر اليوم الثلاثاء.

أفادت بذلك السلطات الإقليمية، مضيفة أنه لم تقع إصابات بحسب التقارير الأولية.

وذكرت السلطات أن حطام طائرة مسيرة سقط قرب مبنى سكني متعدد الشقق دون وقوع إصابات أيضا.

وفي سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم تصدت الدفاعات الجوية لغارة شنتها القوات الأوكرانية وتم إسقاط طائرتين مسيّرتين فوق إحدى مناطق المدينة، حسبما أفاد حاكم المنطقة ميخائيل رازفوجاييف.

بدوره، كشف حاكم مقاطعة روستوف في جنوب روسيا يوري سليوسار أنه تم تدمير أكثر من 10 طائرات بدون طيار خلال الليل فوق مدينة تاغانروغ وأربع مناطق في المقاطعة.

