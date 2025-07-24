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تصاعد حدة المجاعة في غزة مع وفاة حالتين جراء التجويع وسوء التغذية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب التجويع وسوء التغذية الناجمين عن العدوان.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع أن المجاعة تزداد حدة في مختلف محافظات القطاع في ظل انعدام الغذاء والماء والدواء بشكل شبه كامل.

وقال المكتب الإعلامي إن غزة بحاجة ماسة إلى ما لا يقل عن 500 ألف كيس طحين أسبوعياً لتجنب الانهيار الإنساني الشامل، مطالباً جميع دول العالم دون استثناء بضرورة كسر الحصار الصهيوني فوراً، وفتح المعابر بشكل دائم، وإدخال حليب الأطفال والمساعدات إلى أكثر من مليونين ونصف المليون محاصر في القطاع.

تقرير: زينب عزير

المصدر: موقع المنار