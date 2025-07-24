عربي وإقليمي

السيد الحوثي: افتحوا الطريق إلى فلسطين لنتحرك بمئات الآلاف للنصرة

أعلن قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أنّ جبهة اليمن الإسنادية نفذت عملياتها هذا الأسبوع بصواريخ فرط صوتي وطائرات مسيرة في اتجاه فلسطين المحتلة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت في كلمته بشأن مستجدات العدوان على قطاع غزة والتطورات الدولية والإقليمية، الى أنّ عمليات اليمن منذ بداية إسناد غزة نفذت بـ1679 ما بين صواريخ وطائرات مسيرة وزوارق حربية.

وشدّد السيد الحوثي، في كلمة له اليوم الخميس، على السعي باستمرار لتطوير القدرات العسكرية لتكون أكثر فاعلية في التنكيل بالعدو الإسرائيلي والضغط عليه.

ولفت إلى أنّ حظر الملاحة البحرية على الاحتلال مستمر، وأنّ ميناء أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة عاد إلى الإغلاق التام.

وجدّد السيد الحوثي مناشدته أنظمة البلدان التي تفصل اليمن جغرافياً عن فلسطين المحتلة بـ”فتح منافذ لعبور شعبنا وسيتحرك بمئات الآلاف لنصرة الشعب الفلسطيني”.

وأضاف أنّ “فتح منافذ للعبور لنصرة الشعب الفلسطيني هو ما نتمناه وما نسعى له، ونأمل الوصول إليه ونسعى لذلك”.

وتابع قائلاً: هذا هو وقت الجهاد أكثر من أي وقت مضى وفي ميدان واضح، وقضية واضحة وضد عدو صريح للإسلام والمسلمين وفي قضية عادلة”.

وعن سلاح حزب الله قال السيد الحوثي :” سلاح حزب الله هو لحماية لبنان وبقائه حرًا مستقلًا محميًا وحصينًا”، واضاف:” التحرك لمحاولة نزع سلاح حزب الله يخدم الأعداء وهو منطق مستهجن وغبي وسيئ.. أمتنا الإسلامية هي أحوج الأمم لاقتناء السلاح”.

وتساءل السيد الحوثي: “لماذا يراد لأمتنا أن تكون منزوعة السلاح في الوقت الذي تتعرض لهجمة “إسرائيلية” أميركية بكل وحشية وإجرام؟”، وقال :” هناك تجارب تاريخية لحال من يلقي سلاحه وهو مستهدف من عدو حاقد مجرم بتعرضه للإبادة والإهانة والقتل!”.

وأكد السيد الحوثي أنّ الشعب اليمني ثابت على موقفه ولم يتزحزح تجاه العدوان الأميركي والبريطاني والإسرائيلي، ولا بالعدوان الاقتصادي والحصار أو الحملات الدعائية، التي فشلت في التأثير.

ودعا الشعب اليمني إلى الخروج المليوني غير المسبوق غداً الجمعة، موضحاً أنّ ذلك يجب أن يكون غير مسبوق “لأننا في مرحلة استثنائية مع التخاذل الفظيع المخزي من معظم البلدان الإسلامية”.

وفي ظل الحصار المستمر على غزة والتجويع، أكد السيد الحوثي أنّه “عار كبير جداً على كل المؤسسات والمنظمات والمجتمع الدولي وعلى منظمة التعاون الإسلامي ألا تفعل شيئاً لقطاع غزة”.

ورأى أنّ الشعب الفلسطيني في غزة يشعر بالخذلان العربي وخذلان المسلمين بشكل عام قبل غيرهم، “لأن المسؤولية عليهم قبل غيرهم”.

المصدر: مواقع