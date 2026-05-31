قاليباف: لن نوافق على اتفاق لا يضمن حقوق إيران

اعتبر رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن أي اتفاق محتمل مع واشنطن يجب أن يضمن حقوق الشعب الإيراني، مؤكداً أن طهران لا تبني مواقفها على الوعود بل على النتائج العملية والإنجازات الملموسة.

وفي كلمة ألقاها، اليوم الأحد، خلال الجلسة الافتراضية لمجلس الشورى (البرلمان)، قال قاليباف إن «جنود ميدان معركة الدبلوماسية لا يثقون إطلاقاً بأقوال ووعود العدو»، مضيفاً أن «معيارنا هو الإنجازات الملموسة التي يجب أن نحققها، وفي مقابلها نلتزم بتعهداتنا، ولن نُصدق على أي اتفاق ما لم نتأكد من أننا قد حصلنا على حقوق الشعب الإيراني».

وأشار قاليباف إلى أن «العدو يسعى من خلال الضغط الاقتصادي والتحريض الإعلامي إلى خلق الخلاف»، معتبراً أنه «يضرب في سراب». وخاطب الإيرانيين مؤكداً أن التماسك والوحدة شكّلا العامل الأبرز في مواجهة الضغوط.

وأضاف أن تراجع العدو لم يكن نتيجة القدرات العسكرية والجاهزية الدفاعية فحسب، بل أيضاً بفعل «صمود الشعب ووحدته في وجه العدو الغادر»، داعياً إلى الحفاظ على هذا العامل في المرحلة المقبلة.

وأكد قاليباف أن ما تحقق في الميدان العسكري «كان بدعم وسند من الشعب»، مشدداً على أن طهران لن توافق على أي تفاهم قبل التأكد من تحقيق مصالحها الوطنية. وقال: «ما يعوَّل عليه بالنسبة لنا هو الإنجازات الملموسة التي يجب أن نحققها، وفي مقابلها نلتزم بتعهداتنا».

وختم بالإشارة إلى أن «ضمان هذه الاستراتيجية هو أرواحنا التي نحملها على أكفنا لنبذلها للشعب الإيراني»، معرباً عن ثقته بأن إيران «ستخرج منتصرة من هذه الحرب الكبرى» بفضل صمود الشعب والقوات المسلحة وجهود المسؤولين في معالجة التحديات الاقتصادية والمعيشية.

المصدر: فارس