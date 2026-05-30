دميترييف: الصناعة الألمانية تتعرض للتدمير وباتت غير قادرة على المنافسة



وصف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، الصناعة الألمانية بأنها باتت غير قادرة على المنافسة.



وكتب دميترييف على منصة (X): أصبحت الصناعة الألمانية غير قادرة على المنافسة، وهي تتعرض للتدمير بسبب ارتفاع أسعار مصادر الطاقة بنسبة 30-40% نتيجة التخلي عن الطاقة الروسية.



وجاء تصريح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي تعليقا على كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن خطي “نورد ستريم” ورفض أوروبا لمصادر الطاقة الروسية.

و تساءل الرئيس، أثناء إجابته عن أسئلة الصحفيين، عما إذا كان بناء خطي “نورد ستريم” أمرا سيئا للدولة والاقتصاد الألمانيين؟ وما إذا كان الوضع قد أصبح أفضل بعد التخلي عن مصادر الطاقة الروسية؟

