ترامب: حصارنا البحري سيرفع الآن، ويجب فتح مضيق هرمز فوراً.. وسأجتمع الآن في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي

كتب الرئيس الاميركي ترامب في منشور على “تروث سوشال”:

على إيران أن توافق على أنّها لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً أو قنبلة نووية. ويجب فتح مضيق هرمز فوراً، من دون أي رسوم، أمام حركة الملاحة البحرية غير المقيّدة في الاتجاهين. كما يجب إنهاء جميع الألغام البحرية، أي القنابل، إن وُجدت. لقد أزلنا، عبر تفجيرها، عدداً كبيراً من هذه الألغام بواسطة كاسحات الألغام البحرية العظيمة التابعة لنا. وستُكمل إيران فوراً إزالة و/أو تفجير أي ألغام متبقية، وهي لن تكون كثيرة!

واضاف: السفن العالقة في المضيق بسبب حصارنا البحري المذهل وغير المسبوق، والذي سيرفع الآن، يمكنها أن تبدأ عملية “العودة إلى الوطن”! قولوا مرحباً لزوجاتكم وأزواجكم وآبائكم وعائلاتكم نيابةً عني.

وقال: أما المواد المخصّبة، التي يُشار إليها أحياناً باسم “الغبار النووي”، والمدفونة عميقاً تحت الأرض، فستقوم الولايات المتحدة باستخراجها. وقد تم الاتفاق على أنّ الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة، إلى جانب الصين، التي تمتلك القدرة الميكانيكية على القيام بذلك، وسيجري ذلك بتنسيق وتعاون وثيقين مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إضافة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليتم تدميرها.

وتابع: لن يتم تبادل أي أموال حتى إشعار آخر. وقد تم الاتفاق على بنود أخرى أقل أهمية بكثير. سأجتمع الآن في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي.