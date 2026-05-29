الوضع الميداني على محاور دبين وزوطر الشرقية ويحمر الشقيف وحداثا

افادنا مراسلنا بالوضع الميداني على محاور دبين وزوطر الشرقية ويحمر الشقيف وحداثا، وهي على الشكل التالي:

محور دبين

منذ ساعات الليل وحتى فجر اليوم تعرضت بلدة دبين لقصف مدفعي كثيف ورمايات متواصلة من دبابات ميركافا معادية، ما أدى إلى إغلاق الطريق العام بين مرجعيون ودبين.

العدو تقدم باتجاه الطريق التي تفصل بين دبين والخيام او ما يعرف بمثلث دبين الخيام ابل السقي.

العدو تحرك باتجاه ما يعرف بالعريض التحتاني عند الاطراف الجنوبية الشرقية لدبين.

خلال الساعات الأولى من النهار، توقف القصف لفترة وجيزة، قبل أن يعاود الطيران الحربي شن غارة جديدة، تبعها تجدد قصف مدفعي عنيف باتجاه البلدة.

هذا المشهد الميداني ينفي بشكل واضح المزاعم عن سيطرة الاحتلال على البلدة، إذ إن استمرار القصف يؤكد أن دبين ما زالت خارج قبضة العدو، وأنها ما زالت تتعرض لضربات جوية ومدفعية متواصلة.

الليلة الماضية، اندلعت اشتباكات قريبة المسافة بين المقاومين والقوات المتوغلة، تخللتها صليات نارية كثيفة اربكت تحركات العدو وقدرته على تثبيت تموضعاته.

محور زوطر الشرقية

بعد مواجهات اليومين السابقين، تفرملت تحركات العدو عند الحارة الشرقية، وجنوبي شرق البلدة، فيما واصلت المقاومة استهداف القوات الغازية بالمحلقات الانقضاضية والقذائف المدفعية، واستهداف نقاط التجمع بالصليات الصاروخية.

محور يحمر الشقيف

خلال ساعات الظهيرة تعرضت قوات العدو عند اطراف البلدة لاطلاقات صاروخية متعددة واستهدافات من قبل مجاهدي المقاومة، اثر ذلك عمد العدو الى تنفيذ عدة غارات استهدفت بلدة ارنون، كفرتبنيت، وبحمر الشقيف، فضلا عن مرتفع علي الطاهر، وسط تصاعد دخان كثيف من مناطق الاستهداف، وياتي ذلك بعد ان كانت المقاومة استهدفت دبابة معادية صباحا واشعلت النيران فيها.

محور حداثا

بعد ايام على الالتحام المباشر في البلدة، حاول العدو مجددا تعميق توغله في البلدة، وبالتزامن مع قصف مدفعي طاول البلدات المحيطة، كانت المقاومة ترصد تحركات العدو عن كثب، فعمدت امس الخميس الى استهداف دبابة وجرافة بالعبوات الناسفة في محيط البركة، وبعيد منتصف ليل الخميس الجمعة، عاودت المقاومة استهداف تحرك للعدو في محيط الملعب واجبرته على التراجع.

المصدر: موقع المنار