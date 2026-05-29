اليونيسف: 77 طفلاً بين شهيد وجريح خلال أسبوع في لبنان

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن 77 طفلا سقطوا بين شهيد وجريح في لبنان خلال الأيام السبعة الماضية، بمعدل 11 طفلا كل 24 ساعة، في ظل تصاعد الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من البلاد رغم سريان وقف إطلاق النار المزعوم منذ نيسان/ أبريل الماضي.

وأوضحت المنظمة أن 55 طفلا استشهدوا وأصيب 212 آخرون منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، الذي أعلنته الولايات المتحدة في 16 نيسان/ أبريل.

ووصف المتحدث باسم “يونيسف”، ريكاردو بيريس، هذه الحصيلة بأنها “مروعة”، محذرا من استمرار تأثير العمليات العسكرية على الأطفال والمدنيين في لبنان.

ويأتي ذلك في وقت كثف فيه العدو غاراتها الجوية على بلدات وقرى لبنانية، بعد إعلان الجنوب اللبناني وجميع المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني “منطقة قتال”، كما استهدفت غارة إسرائيلية، الخميس، مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي سياق متصل، حذر وزير الثقافة اللبناني، غسان سلامة، من أن عددا من أبرز المواقع الأثرية في لبنان بات يواجه “خطرا جديا” نتيجة الغارات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن مواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي مهددة بشكل مباشر.

وقال سلامة لوكالة “فرانس برس” إن “قذائف سقطت بالقرب من آثار صور المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي”، مضيفا أن “قلعة شقيف أرنون تعرضت لقصف مباشر (…) ونعلم أن قذائف عدة سقطت على هذا الحصن”.

وشدد على أن “تصاعد حدة هذه المعارك يجعل هذه المواقع في خطر جدي”، لافتا إلى أن “”إسرائيل” هددت خلال الأيام الأخيرة سكان مدينة صور بإخلائها قبل أن تشن غارات مكثفة على المدينة التي تضم آثارا تعود خصوصا إلى العصر الروماني.

وأظهرت مشاهد مصورة تصاعد ألسنة النيران وسحب الدخان الأسود إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في حي الآثار بمدينة صور.

المصدر: اليونيسيف