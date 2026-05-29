فانس: واشنطن وطهران لم تتوصلا بعد إلى اتفاق لكنهما قريبتان جدا من تحقيقه

صرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، للصحفيين يوم الخميس، بأن واشنطن “لم تتوصل بعد” إلى اتفاق مع طهران، لكن الطرفين قريبان من تحقيقه.

وأضاف أن “الولايات المتحدة في وضع يسمح لها بعرقلة البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير”، موضحا أن “هناك بعض النقاط العالقة في المحادثات مع طهران بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب ومسألة التخصيب”.

وأشار إلى أنه “من الصعب تحديد موعد توقيع الرئيس على مذكرة التفاهم، أو إن كان سيوقعها أصلا، مؤكدا أنه “لا يزال هناك تفاوض بشأن بعض الصيغ”.

وتابع: “لا أستطيع ضمان التوصل إلى اتفاق، لكنني أشعر حاليا بتفاؤل كبير بهذا الشأن”.

وأفادت وكالة “تسنيم”، في وقت سابق، بأن العمل على صياغة مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لم يكتمل بعد، موضحة أن الجانب الإيراني لم يبلغ الوسيط الباكستاني بإنجاز الصيغة النهائية.

يذكر أن عدة مصادر أمريكية قد ذكرت يوم الخميس أن الولايات المتحدة ⁠وإيران توصلتا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم مدتها 60 يوما لتمديد وقف ‌إطلاق ⁠النار وبدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، ⁠لكن الاتفاق تنقصه الموافقة النهائية ⁠للرئيس دونالد ترامب.

المصدر: وكالة رويترز