العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ اليوم الخميس 28-5-2026

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الخميس 28/05/2026، 19 بيانًا عسكريًا وفقًا للآتي:

1- الساعة 00:30 استهداف تجمّع لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب الصالة في بلدة القصير بصلية صاروخيّة.

2- الساعة 01:00 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الموقع المستحدث في بلدة العديسة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

3- الساعة 02:00 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة زوطر الشرقيّة بصلية صاروخيّة.

4- الساعة 04:15 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة بصلية صاروخيّة.

5- الساعة 04:30 استهداف مبنى تتموضع فيه قيادة سريّة المدرّعات قرب الخزّان في بلدة زوطر الشرقيّة بصاروخ ثقيل.

6- الساعة 05:40 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة العديسة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

7- الساعة 05:40 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة عرب اللويزة بمسيّرة انقضاضيّة.

8- الساعة 08:45 استهداف آليّة نميرا في بلدة القنطرة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

9- الساعة 09:15 استهداف دبّابة ميركافا قرب البركة في بلدة زوطر الشرقيّة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

10- الساعة 10:30 استهداف دبّابة ميركافا في بلدة زوطر الشرقيّة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

11- الساعة 10:30 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بصلية صاروخيّة.

12- الساعة 13:40 استهداف موقع بلاط المستحدث بصاروخ نوعي.

13- الساعة 14:30 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البياضة بصلية صاروخيّة.

14- الساعة 14:40 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البياضة للمرة الثانية بقذائف المدّفعيّة.

15- الساعة 14:45 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة شمع بقذائف المدّفعيّة.

16- الساعة 17:20 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة زوطر الشرقيّة بصلية صاروخيّة.

17- الساعة 17:20 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند أطراف بلدة يحمر الشقيف بصلية صاروخيّة.

18- الساعة 18:30 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكيّة بمسيّرة انقضاضيّة.

19- الساعة 23:20 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند مجرى النهر في بلدة زوطر الشرقيّة بصلية صاروخيّة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

المصدر: الاعلام الحربي