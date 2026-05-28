مصدر مُقرّب من فريق التفاوض الإيراني: لم يتم الانتهاء من صياغة نص مذكرة التفاهم حتى الآن

قال مصدر مُقرّب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة “تسنيم” إنه “خلافاً لما تزعمه بعض المصادر الغربية من أن نص ما يُسمى مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة قد تم الانتهاء منه، وأنه ينتظر فقط إعلان الطرفين، فهذا غير صحيح، ولم يتم الانتهاء من صياغة النص بعد”.

وأضاف المصدر مساء الخميس “لم تُعلن إيران بعدُ عن الانتهاء من صياغة النص للوسيط الباكستاني”، وتابع “إذا تم الانتهاء من صياغة النص بالفعل، فستُعلن إيران الأمر للوسيط الباكستاني وللشعب”، وأوضح “حتى ذلك الحين، فإن أي رواية من مصادر غربية حول الانتهاء من صياغة الأمر غير صحيحة”.

المصدر: وكالة تسنيم