بالفيديو | 3 شهداء و5 جرحى اثر عدوان إسرائيلي استهدف منطقة القياعة في صيدا

عملت فرق اسعاف في الجمعية الطبية الإسلامية على انتشال 3 شهداء من تحت الأنقاض، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الإسعافية الأخرى اثر العدوان الإسرائيلي على شقة في مبنى سكني في منطقة القياعة في صيدا فجر اليوم.

كما تولّت الفرق الإسعافية إسعاف ونقل 5 جرحى إلى مستشفيات المدينة لتلقّي العلاج اللازم، إضافة إلى التأكد من سلامة المواطنين والمتواجدين في المكان والمباني المجاورة.

وعمل قسم الورش التابع للجمعية على إزالة مخلفات الغارة وفتح الطريق أمام المواطنين بعد تنظيفه وتأمين حركة المرور.

المصدر: موقع المنار + الوكالة الوطنة