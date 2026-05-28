وزير الدفاع الإيراني: أفشلنا أهداف العدوان الأمريكي ـ الصهيوني

أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية بالوكالة العميد مجيد ابن الرضا أن القوات المسلحة الإيرانية تمكنت، بدعم الشعب الإيراني والأحرار في العالم، من إلحاق هزيمة بـ “هيمنة الأعداء”، رغم تعرض إيران لعدوانين أمريكيين و”إسرائيليين” خلال أقل من عام.

وفي رسالة وجّهها إلى وزراء الدفاع في الدول الإسلامية لمناسبة عيد الأضحى المبارك، شدد ابن الرضا على أهمية تعزيز الوحدة والتقارب بين الدول الإسلامية، معتبراً أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من التعاون والتضامن لمواجهة التحديات.

وأشار إلى أن الاعتداءات الأمريكية و”الإسرائيلية” أدت إلى استشهاد قادة عسكريين ومدنيين وتدمير جزء من البنية التحتية الإيرانية، مؤكداً أن طهران تمكنت من إفشال أهداف العدوان.

كما اعتبر أن دعم الولايات المتحدة لـ”إسرائيل” يمثل أولوية في سياساتها بالمنطقة، داعياً الدول الإسلامية إلى تعزيز الحوار والعمل المشترك لحماية قضايا الأمة وحقوق شعوبها.

المصدر: وكالة إرنا