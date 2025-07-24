لبنان

العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته في جنوب لبنان

تواصل قوات العدو الإسرائيلي اعتداءاتها في جنوب لبنان.

وفي السياق، أفاد مراسل قناة المنار أن “قوة صهيونية معادية توغلت فجر الخميس داخل الاراضي اللبنانية بعمق 800 م بعيدا عن الحدود في بلدة حولا، ونفذت تفجيرًا أدى الى تدمير منزل مقابل مستوطنة المنارة”.

ويواصل العدو الاسرائيلي بشكل شبه يومي خرقه للسيادة اللبنانية ولاتفاق وقف إطلاق النار وللقرار الدولي 1701، الامر الذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات الجدية حول جدوى الطروحات التي تطالب بالاعتماد على الدبلوماسية لحماية لبنان امام العدوانية الاسرائيلية.

المصدر: قناة المنار