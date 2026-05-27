حزب الله: لقد التحق الشهيد القائد برفاق دربه من الشهداء الذين بنوا جذوة المقاومة في فلسطين وصنعوا بتضحياتهم وصبرهم وإخلاصهم ودمائهم جيلًا من المقاومين والقادة المستعدين لبذل أغلى التضحيات في سبيل كرامتهم وصون مقدساتهم وتحرير أرضهم