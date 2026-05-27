رغم قيود الاحتلال .. 140 ألف مصلٍ يؤدون عيد الأضحى في الأقصى المبارك

أدى عشرات آلاف المصلين، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك في باحات المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال واعتداءاته.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 140 ألف مصلٍّ أدّوا صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم.

وصدح المصلون والوافدين بتكبيرات العيد من داخل مصليات المسجد الأقصى وفي باحاته، في مشهد جسّد التمسك بالمسجد وإعماره والرباط فيه.

وتوافد الأهالي إلى المسجد الأقصى رغم تضييقات الاحتلال وإجراءاته المشددة وانتشاره في البلدة القديمة، واعتداءاته بحق المصلين داخل المسجد.

واعتقلت قوات الاحتلال شابة عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى، بعد الاعتداء عليها ونزع حجابها.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الصحفي سيف القواسمي من داخل المسجد الأقصى، وسلمته قرارًا بالإبعاد عن المسجد لمدة أسبوع، إلى جانب استدعاء لمقابلة مخابرات الاحتلال.

وطالت اعتقالات الاحتلال موظف الأوقاف الإسلامية فراس الدبس من داخل المسجد الأقصى المبارك.

وانطلقت دعوات واسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل، لشدّ الرحال والرباط في باحات المسجد، والمشاركة في إحياء صلاة عيد الأضحى، في خطوة تؤكد التمسك بإسلامية الأقصى وترسّخ الحضور الفلسطيني داخله.

وتأتي هذه الدعوات في ظل تصاعد المخاطر التي يتعرض لها المسجد الأقصى، ومحاولات الاحتلال فرض واقع جديد عبر الاقتحامات المتكررة وسياسات التهويد والاستهداف المستمر للمقدسات الإسلامية في المدينة المقدسة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام