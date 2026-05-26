المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: نحذّر من خطورة استمرار الاستهدافات الاسرائيلية بالقرب من منشآت سد القرعون لا سيما أن الطريق المستهدفة تُشكّل جزءاً من جسم السد والمنشآت المرتبطة به الأمر الذي يفرض أعلى درجات الحذر والمتابعة