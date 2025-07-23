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برّاك أنهى جولته اللبنانية مكررا لأزمة الأمل والصبر

بمزيد من الأفكار غير المترابطة، أنهى الموفد الرئاسي الأميركي توماس برّاك زيارته الى لبنان، وختامها كان في بكركي للقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي .

وقال براك “ما نفعله منذ أربعة أسابيع هو عملية متواصلة وليست حدثا آنيًا ، الجميع يبذل جهده على الرغم من التعقيدات”، وتابع “آمل أن يستمرّ الحوار والانفتاح حتى مع أولئك الذين ليسوا موجودين على الطاولة وعليكم أن تتحلوا بالصبر والحكمة ، ويجب أن تحققوا الاستقرار والا لن يأتي أحد لمساعدتكم”.

أتى برّاك الى لبنان لتسلم رد لبناني جديد على الورقة الأميركية ، وغادر وليس في جعبته سوى اتّفاق وقف اطلاق النار وكلمة لبنانية واحدة: “هذا الاتّفاق هو أوّل الكلام وسيكون آخره ان لم تلتزم اسرائيل به”، بدا برّاك وفق من التقوه مقتنعًا بذلك، قناعة تفرض أن تدفعه لاقناع الاسرائيلي بالالتزام باتّفاق وقف اطلاق النار وإلا فإنّ كل ما يحصل لا يسمن ولا يغني من جوع.

المصدر: قناة المنار