    لبنان

    عمال كهرباء لبنان يعتصمون رفضا للصرف التعسفي في طرابلس

      فادي منصور

      نفّذ العمال والموظفون المياومون في مؤسسة كهرباء لبنان وقفة احتجاجية أمام مكتب المؤسسة في شارع الجميزات في طرابلس، وذلك بدعوة من اتحاد نقابات العمال في الشمال.

      ويأتي الاعتصام رفضًا لسياسات الصرف التعسفي التي تعتمدها شركة BUS وغيرها من الشركات المقدّمة للخدمات، حيث يُجبر الموظفون على توقيع استقالات تحت طائلة الحرمان من التعويضات، ويُمنحون مبالغ زهيدة عن الأشهر الماضية بحجة الأزمة الاقتصادية.

      وأكد الاتحاد العمالي أن المياومين الذين قدّموا خدمات كبرى في أصعب الظروف، وساهموا في إيصال الكهرباء إلى بيوت اللبنانيين، يواجهون اليوم خطر فقدان عملهم ولقمة عيشهم، مشددًا على أن قطع الأرزاق هو قطع للأعناق.

      وحذّر الاتحاد من هذه السياسات التي تضع العمال وعائلاتهم في الشارع، معلنًا أنه سيباشر خطوات تصعيدية مع المعنيين والعمال المصروفين لإفشال هذا النهج الخطير، والدفاع عن حقوقهم وكرامتهم.

      المصدر: موقع المنار

