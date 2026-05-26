الحجاج يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

يتوافد الحجاج -منذ بزوغ صباح اليوم الثلاثاء (9 ذي الحجة)- إلى صعيد عرفات، حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها، مكثرين من التلبية والذكر والدعاء.

ويحرص الحجاج على الوجود داخل حدود عرفة التي وُضعت لها العلامات واللوحات الإرشادية، فيما تُعد عرفة كلها موقفاً للحجيج في أعظم مناسك الحج.

ومع غروب شمس يوم 9 ذي الحجة، تبدأ جموع الحجيج بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون صلاتيْ المغرب والعشاء جمعا وقصرا.

وكانت السعودية أعلنت -مساء أمس الاثنين- اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى في يوم التروية (8 ذي الحجة) الذي يستعد فيه الحجاج لوقفة يوم عرفة.

ويستمر موسم الحج 5 أيام، ويتضمن الوقوف بعرفة اليوم الثلاثاء، والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة وطواف الوداع.

وأعلنت السعودية -يوم الجمعة الماضي- وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة العربية السعودية.

