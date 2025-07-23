الأربعاء   
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   27 محرم 1447   
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    عربي وإقليمي

    العدو الإسرائيلي اقتحم قباطية واعتقل شخصين من يُعبد بالضفة المحتلة

    اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي الأربعاء فتى ووالده من بلدة يُعبد واقتحمت بلدة قباطية في محافظة جنين شمال الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

    وأكد مصادر فلسطينية أن “5 آليات عسكرية إسرائيلية، ترافقها قوات من الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد وتجولت في عدة أحياء وتمركزت في وسط البلدة بالقرب من جمعية أصدقاء المريض”.

    وأفادت المصادر أن “قوات الاحتلال داهمت عدة منازل واعتقلت الفتى ابراهيم ووالده محمد شريف زيد الكيلاني، في وقت نشرت فيه قناصة وفرق راجلة في المنطقة”.

    من جهة ثانية، أكدت المصادر أن “قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية بعدة آليات برفقة جرافة عسكرية، وتمركزت في محيط مسجد صلاح الدين، دون ان يبلغ عن اعتقالات”.

    المصدر: فلسطين اليوم