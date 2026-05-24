الإعلان عن اصابات جديدة بين جنود العدو بنيران المقاومة

اعلنت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي صباح اليوم إصابة جنديين “جراء انفجار مُحلّقة مفخخة تابعة لحزب الله مساء أمس”.



وكان أعلن جيش الاحتلال مقتل رقيب وإصابة جندي ثانٍ بجروح خطرة وثالث بجروح طفيفة، جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة أطلقت من جنوب لبنان ظهر الجمعة.

“القناة 12” العبرية اعلنت ان “حزب الله أطلق خلال نهاية الأسبوع أكثر من 30 محلقة متفجرة ومعظمها لم يتم اكتشافه وقد ألحقت أضراراً”.

من جهة ثانية دوت صفارات الإنذار تدوي في شوميراه وافن مناحم بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة. وقال المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: في أعقاب التنبيهات التي تم تفعيلها بشأن اختراق طائرة معادية في مناطق شوميراه وإيفن مناحم، تم تحديد هدف جوي مشبوه فقد الاتصال به.