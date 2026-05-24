القائد العام للحرس الثوري: الشعب الإيراني الواعي سيفشل مخططات العدو وأي عدوان سيقابل برد مدمر

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني في رسالة بمناسبة ذكرى تحرير مدينة خرمشهر أن الشعب الإيراني الواعي سيُفشل مخططات العدو، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تمثل محطة وطنية بارزة في تاريخ المقاومة والانتصار.

وأفادت وكالة “تسنيم” بأن الرسالة جاءت بمناسبة 24 أيار/مايو، الذي يوافق ذكرى تحرير خرمشهر واليوم الوطني للمقاومة والتضحية والانتصار، حيث استعرضت ما وصفته بـ”ملحمة التحرير” خلال عملية بيت المقدس.

وأشار البيان إلى أن إيران، وبعد ما وصفه بـ”حرب مفروضة ثالثة”، تمكنت من الصمود والرد على الهجمات التي استهدفتها، ما أدى إلى إفشال أهداف العدو، وفق تعبيره.

وأضاف أن الحضور الشعبي الواسع والدعم للقوات المسلحة شكّل عاملاً أساسياً في تعزيز الردع، مؤكداً أن القدرات الصاروخية والنووية والدفاعية الإيرانية أجبرت الخصوم على إعادة حساباتهم.

وشدد البيان على أن أي اعتداء جديد سيقابل برد “مدمر وحاسم”، محذراً من تبعات أي تصعيد جديد في المنطقة، ومؤكداً أن تجربة خرمشهر تمثل نموذجاً لما وصفه بالانتصارات المقبلة.

المصدر: وكالة تسنيم