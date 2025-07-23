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    ما هو جديد التحقيق في مصدر كوفيد-19؟

      قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة إن الجهود المبذولة لتحديد مصدر فيروس كورونا (سارس-كوف-2)، الذي تسبب في جائحة كوفيد-19، لا تزال مستمرة ولم تكتمل بعد.

      وأبلغ الفريق الاستشاري العلمي لمنظمة الصحة العالمية عن إحراز تقدم في فهم أصول كوفيد-19، لكنه أشار إلى أن المعلومات الهامة اللازمة لتقييم جميع الفرضيات على نحو مكتمل لا تزال غير متوفرة.

      وأكدت المنظمة أنها طلبت من الصين مشاركة مئات التسلسلات الجينية من مرضى كوفيد-19 في وقت مبكر من وقوع الجائحة ومعلومات مفصلة عن الحيوانات التي تباع في أسواق ووهان وتفاصيل عن أوضاع الأبحاث والسلامة البيولوجية في مختبرات ووهان.

      وأضافت أن الصين لم تشارك المعلومات بعد.

      المصدر: cnbc arabia