الصحة اللبنانية: 25 جريحا في مستشفى حيرام بسبب الاعتداءات الإسرائيلية

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان في بيان له السبت أن “25 من الطاقم الطبي والتمريضي والإداري في مستشفى حيرام قضاء صور أصيبوا بجروح مختلفة، جراء غارات شنها العدو الإسرائيلي في المحيط المباشر للمستشفى، ما أدى إلى أضرار جسيمة فيه”.

وتابع البيان ان “هذه هي المرة الثانية خلال اقل من شهرين التي يتعرض فيها المستشفى لهذه المخاطر بسبب الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة والتي تشكل دليلاً إضافياً على خرق العدو الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على حماية المنشآت الصحية، وضربه عرض الحائط لكل القرارات ذات الصلة وآخرها القرار الصادر عن الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية والذي أكد حماية القطاع الصحي اللبناني”.

وحيت الوزارة “العاملين في مستشفى حيرام الذين يبقون صامدين لأداء واجبهم في المستشفى رغم كل المخاطر”، كما حيت “كل زملائهم الموجودين في الخطوط الأمامية رافضين إخلاء أماكنهم حرصا على الاستمرار برسالتهم الإنسانية وتقديم الخدمات الاسعافية والصحية والطبية لمن هو بحاجة إليها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام