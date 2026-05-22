    العدو الصهيوني كثف غاراته وقصفه المدفعي في جنوب لبنان

      كثف العدو الصهيوني غاراته وقصفه المدفعي اليوم الجمعة في جنوب لبنان، وسط استمرار خسائره جراء عمليات المقاومة الاسلامية ودفاعها عن لبنان.

      وافاد مراسلونا ان الغارات من الطيران الحربي المعادي طالت خلال هذا اليوم: اطراف ميفدون،مجدل زون، دبعال، زبقين، المنصوري، النبطية، فرون، تبنين، حاريص، برعشيت، صريفا، برج رحال، النبطية الفوقا، المروانية، اطراف زوطر الشرقية، جويا، تولين.

      الطيران المسير المعادي اغار مستهدفا بلدة ديرقانون النهر. وارتقى شهيدان من المسعفين بعد استهداف الطيران المسير فريقا لجمعية الرسالة الاسلامية خلال تفقده احدى الغارات في البلدة. واغار الطيران المسير على النبطية وعين بعال وتبنين.

      القصف المدفعي المعادي طال بلدات: القليلة- الحنية- حاريص- كفرتبنيت- تولين- قبريخا- الصوانة- اطراف زوطر الشرقية والنبطية الفوقا وقاعقعية الجسر وعدشيت..

      وكالة تسنيم الايرانية الرسمية: المحادثات بشأن القضايا الخلافية لا تزال مستمرة ولم يتم التوصل بعد إلى نتيجة نهائية فيما الوسيط الباكستاني ما انفك في جهد ومثابرة لجهة تبادل وطرح الموضوعات بين الجانبين

      وزارة الخارجية الايرانية: الوزير عباس عراقجي بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أوضاع المنطقة والتطورات الدبلوماسية على خط المراسلات والوساطةبين إيران وأميركا

      رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران صادق آملي لاريجاني: صمود الشعب الإيراني أجبر العدو على الركوع في مواجهته المباشرة وصمود الشعب الإيراني دفع العدو إلى الانكفاء خلف خندق العقوبات والحصار

