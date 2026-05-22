إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: منذ الصباح تم إطلاق حوالي 10 طائرات مسيّرة مفخخة من قبل حزب الله إلى الشمال وقد دخلت 5طائرات منها إلى أراضي “إسرائيل” وانفجرت 3 منها بالقرب من الحدود