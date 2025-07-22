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   26 محرم 1447   
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    عربي وإقليمي

    شهيد وجريح برصاص العدو الإسرائيلي في قباطية بالضفة المحتلة

    استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامه بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة المحتلة مساء الثلاثاء.

    وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية “استشهاد الفتى إبراهيم ماجد علي نصر (١٦ عاماً) برصاص الاحتلال في قباطية جنوب جنين”,

    بدوره، أفاد “الهلال الاحمر الفلسطيني” أن “طواقمه تسلمت إصابة لفتى من بلدة قباطية، جنوب جنين بالرصاص الحي في منطقة الصدر، وتم النقل إلى مستشفى جنين الحكومي، قبل الاعلان عن استشهاده”.

    واشارت مصادر فلسطينية الى “إصابة شاب برصاص الاحتلال في القدم، خلال اقتحام جيش الاحتلال لبلدة قباطية”.

    واقتحمت قوات العدو الاسرائيلي بلدة قباطية وسيّرت دوريات عسكرية في شوارعها، فيما اندلعت مواجهات مع المواطنين.

    المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام