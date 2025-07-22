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جلسة استثنائية لمجلس النواب الاربعاء..

يعقد مجلس النواب اللبناني الأربعاء جلسة استثنائية ليست كغيرها، للبحث في موضوع رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان، بالاضافة الى الاستماع الى عدد من الوزراء السابقين.

يذكر ان القضاء اللبناني قد طلب عبر وزير العدل رفع الحصانة عن بوشكيان بملفات فيها شبهة الفساد.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد دعا الى جلسة عامة عند الحادية عشرة من قبل ظهر الاربعاء، للإستماع الى الوزراء السابقين للإتصالات بطرس حرب، نقولا صحناوي، وجمال الجراح ، ودرس طلب رفع الحصانة عن النائب والوزير السابق جورج بوشكيان.

المصدر: قناة المنار