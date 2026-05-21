النائب حسن عز الدين: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يفرض مراجعة الخيارات السياسية

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أن مسلسل القصف الإسرائيلي والتدمير والاعتداءات المتنقلة بين القرى والمدن الجنوبية لم يتوقف، مشيرًا إلى أن آخر هذه الاعتداءات تمثّل في مجزرة ارتُكبت في بلدة دير قانون النهر وأدت إلى استشهاد 13 مدنيًا، بينهم عائلات كاملة ونساء وأطفال، إضافة إلى جرحى.

واعتبر عز الدين أن ما وصفه بتفلت العدو الإسرائيلي وتجاوزه القوانين الدولية والإنسانية يستوجب موقفًا وطنيًا أكثر صرامة، داعيًا إلى إعادة النظر في المسارات السياسية القائمة، والعودة إلى ما سماه الخيارات الوطنية التي تنسجم مع إرادة الشعب اللبناني.

وأضاف أن استمرار بعض المسارات التفاوضية المباشرة، بحسب تعبيره، لا يخدم المصلحة الوطنية، مطالبًا بالعودة إلى المفاوضات غير المباشرة وربط أي مسار سياسي بالتزام العدو بوقف إطلاق النار.

وحذّر من أن الاستمرار في هذا النهج يضع البلاد في مأزق سياسي كبير لا يخدم إلا مصالح الاحتلال، على حد قوله، داعيًا إلى التمسك بالثوابت الوطنية ووقف أي مسار يفرض شروطًا خارجية على لبنان.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله