وزارة الصحة تتابع تطورات تفشي الإيبولا في الكونغو وأوغندا

أعلنت وزارة الصحة العامة أنها تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بتفشي مرض الإيبولا في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية الحالة “طوارئ صحية تثير القلق الدولي”.

وأوضحت الوزارة في بيان أنها تتابع المستجدات بشكل يومي وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، بشأن أي توصيات أو تدابير صحية قد تصدر وفق تطور الوضع الوبائي.

وأكدت أهمية تعزيز إجراءات الترصد الوبائي في المؤسسات الصحية، مشيرة إلى أنه حتى تاريخه لا توجد توصيات دولية بفرض قيود على السفر أو التجارة أو اتخاذ إجراءات خاصة على المعابر الحدودية.

